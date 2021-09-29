В ОБСЕ напомнили о свободе СМИ в контексте удаления с YouTube канала RT DE

Короткая ссылка
При удалении каналов СМИ с каких-либо ресурсов необходимо учитывать свободу доступа к информации и прозрачно уведомлять о причинах применения подобных мер.
В ОБСЕ напомнили о свободе СМИ в контексте удаления с YouTube канала RT DE
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ хочет подчеркнуть важность того, чтобы все вовлечённые стороны учитывали свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступа к информации при принятии решения об удалении аккаунта с какого-либо канала, а также прозрачно указывали на причины принятия такого решения», — заявили в организации.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на удаление аккаунтов.

В МИД считают, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить