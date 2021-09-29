В ОБСЕ напомнили о свободе СМИ в контексте удаления с YouTube канала RT DE

При удалении каналов СМИ с каких-либо ресурсов необходимо учитывать свободу доступа к информации и прозрачно уведомлять о причинах применения подобных мер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ хочет подчеркнуть важность того, чтобы все вовлечённые стороны учитывали свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступа к информации при принятии решения об удалении аккаунта с какого-либо канала, а также прозрачно указывали на причины принятия такого решения», — заявили в организации.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на удаление аккаунтов.

В МИД считают, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».