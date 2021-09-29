Постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на удаление аккаунтов RT в ФРГ

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Россия ждёт реакции ЮНЕСКО на удаление YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part, заявило российское постпредство при организации в Twitter.
Постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на удаление аккаунтов RT в ФРГ
  • AP

«Призываем немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part», — говорится в сообщении.

Дипломаты увидели «горькую иронию» в том, что YouTube-каналы были удалены в Международный день всеобщего доступа к информации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения закона России в действиях YouTube против RT DE.

В МИД считают, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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