В кабмине ФРГ прокомментировали удаление YouTube немецких каналов RT

Власти ФРГ не имеют отношения к удалению YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part, решение принято исключительно видеохостингом, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Эта мера — решение YouTube... Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения закона России в действиях YouTube против RT DE.

В МИД отметили, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».