В кабмине ФРГ прокомментировали удаление YouTube немецких каналов RT
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- AFP
«Эта мера — решение YouTube... Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», — приводит его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения закона России в действиях YouTube против RT DE.
В МИД отметили, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».