В МИД России назвали вакцинные ограничения Франции нарушением положения документов СЕ

Действия французского правительства, направленные на ограничение передвижения российской делегации из-за вакцины «Спутник V», осложняют работу Москвы в международных организациях во Франции, заявили в МИД России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем введённые ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций», — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сенатор Владимир Круглый ранее рассказал, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание о том, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», поскольку ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».

Впоследствии глава российской делегации Пётр Толстой заявил, что россияне не поедут в Страсбург для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с попытками французских властей ограничить движение делегатов в городе.