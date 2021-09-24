Толстой заявил, что делегация России не поедет в Страсбург на сессию ПАСЕ

Короткая ссылка
Российская делегация не поедет в Страсбург для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с попытками французских властей ограничить движение делегатов в городе из-за непризнания российской вакцины от коронавируса.
Толстой заявил, что делегация России не поедет в Страсбург на сессию ПАСЕ
  • Reuters

Об этом глава российской делегации Пётр Толстой написал в своём Telegram-канале.

«В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», — заявил он.

По его словам, французское правительство пытается ограничить перемещение членов российской делегации по Страсбургу «под предлогом санитарных мер», отметив, что на территории Франции не признают российскую вакцину «Спутник V».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским парламентариям правильно было бы не принимать участия в сессии ПАСЕ.

Сенатор Владимир Круглый заявлял, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание парламентской ассамблеи» из-за того, что ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить