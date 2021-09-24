Толстой заявил, что делегация России не поедет в Страсбург на сессию ПАСЕ

Российская делегация не поедет в Страсбург для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с попытками французских властей ограничить движение делегатов в городе из-за непризнания российской вакцины от коронавируса.

Об этом глава российской делегации Пётр Толстой написал в своём Telegram-канале.

«В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», — заявил он.

По его словам, французское правительство пытается ограничить перемещение членов российской делегации по Страсбургу «под предлогом санитарных мер», отметив, что на территории Франции не признают российскую вакцину «Спутник V».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским парламентариям правильно было бы не принимать участия в сессии ПАСЕ.

Сенатор Владимир Круглый заявлял, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание парламентской ассамблеи» из-за того, что ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».