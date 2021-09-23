В Совфеде высказались о возможном запрете на перемещение делегации России в ПАСЕ
- Reuters
По его словам, решение о формате участия сенаторов в сессии ПАСЕ ещё не принято, они ждут уточнений относительно условий работы делегации во Франции.
«Речь идёт не о запрете (на перемещение. — RT). Во Франции есть режим допуска неграждан Евросоюза, который распространяется, естественно, на Россию», — цитирует его ТАСС.
При этом он заявил, что члены делегации в любом случае будут участвовать в сессии ПАСЕ: «если не лично, то в дистанционном формате точно».
Как передаёт РИА Новости, сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи» из-за того, что ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы VII созыва смогут принять участие в осенней сессии ПАСЕ, поскольку их депутатские полномочия к началу сессии ещё сохранятся.