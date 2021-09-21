Депутаты Госдумы VII созыва примут участие в осенней сессии ПАСЕ
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил глава делегации России вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Полномочия депутатов Госдумы предыдущего созыва заканчиваются в день первого пленарного заседания следующего созыва», — сказал Толстой.
По его словам, сессия начнётся 27 сентября — к этому моменту, скорее всего, первое заседание VIII созыва Думы ещё не состоится.
Члены думской части российской делегации примут участие в сессии в онлайн-формате, уточнил Толстой.
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