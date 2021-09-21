Депутаты Госдумы VII созыва примут участие в осенней сессии ПАСЕ

Депутаты Госдумы VII созыва смогут принять участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку их депутатские полномочия к началу сессии ещё сохранятся.

Об этом ТАСС сообщил глава делегации России вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Полномочия депутатов Госдумы предыдущего созыва заканчиваются в день первого пленарного заседания следующего созыва», — сказал Толстой.

По его словам, сессия начнётся 27 сентября — к этому моменту, скорее всего, первое заседание VIII созыва Думы ещё не состоится.

Члены думской части российской делегации примут участие в сессии в онлайн-формате, уточнил Толстой.

Ранее ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму.