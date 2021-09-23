Володин: делегации России не стоит принимать участие в сессии ПАСЕ

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин назвал несправедливым ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, российским парламентариям правильно было бы не принимать участие в сессии ПАСЕ.

«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что Россия соблюдает стандарты ПАСЕ и платит за свое участие в организации больше других.

«Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — заявил Володин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, который возглавляет сенаторскую часть российской делегации в ПАСЕ, прокомментировал заявления о возможном запрете на перемещение российских делегатов в Страсбурге.

Сенатор Владимир Круглый заявлял, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи» из-за того, что ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».