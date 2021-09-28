Небензя призвал прекратить политизацию гуманитарной ситуации в Сирии

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН выступил за прекращение политизации сирийского гуманитарного досье.
Небензя призвал прекратить политизацию гуманитарной ситуации в Сирии
  • Reuters

«Стабильно тяжёлым остаётся и гуманитарное положение в стране. Считаем настоятельно необходимым прекратить политизацию сирийского гуманитарного досье, наладить при ведущей роли ООН оказание гуманитарного содействия всем сирийцам с соблюдением базовых принципов, сформулированных в резолюции Генеральной Ассамблеи 46/182», — цитирует Небензю ТАСС.

Небензя подчеркнул необходимость добросовестного выполнения резолюции СБ ООН по обеспечению прозрачности трансграничных поставок помощи в Сирию.

Ранее Небензя высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве.

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