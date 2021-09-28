Небензя призвал прекратить политизацию гуманитарной ситуации в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН выступил за прекращение политизации сирийского гуманитарного досье.

Reuters

«Стабильно тяжёлым остаётся и гуманитарное положение в стране. Считаем настоятельно необходимым прекратить политизацию сирийского гуманитарного досье, наладить при ведущей роли ООН оказание гуманитарного содействия всем сирийцам с соблюдением базовых принципов, сформулированных в резолюции Генеральной Ассамблеи 46/182», — цитирует Небензю ТАСС. Небензя подчеркнул необходимость добросовестного выполнения резолюции СБ ООН по обеспечению прозрачности трансграничных поставок помощи в Сирию. Ранее Небензя высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве.