Небензя высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по политической ситуации в Сирии высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве.

Его заявление опубликовано на сайте постпредства России при ООН.

«Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что «крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков и при нейтральном посредничестве ООН».

По его словам, «опыт последнего периода показал, что обставлять продолжение переговоров искусственными требованиями неправильно».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.