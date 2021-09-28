Небензя высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по политической ситуации в Сирии высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве.
Небензя высказался за скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве
  • Reuters

Его заявление опубликовано на сайте постпредства России при ООН.

«Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что «крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков и при нейтральном посредничестве ООН».

По его словам, «опыт последнего периода показал, что обставлять продолжение переговоров искусственными требованиями неправильно».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

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