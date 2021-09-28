В ООН уверены, что Путин и Эрдоган уделят пристальное внимание Идлибу

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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уделят пристальное внимание ситуации в Сирии и Идлибу в частности.
В ООН уверены, что Путин и Эрдоган уделят пристальное внимание Идлибу
  • Reuters

«Уверен, что ситуация в Идлибе и других частях Сирии станет важной темой для обсуждения, когда завтра встретятся президенты Путин и Эрдоган», — приводит Интерфакс его слова.

Он также призвал «все стороны, у которых есть влияние, добиваться спокойствия в Сирии».

Ранее президент Турции заявлял, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Позднее в Кремле уточнили, что 29 сентября в Сочи пройдут переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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