Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию
  • © AP

«У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведём только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии», — цитирует Эрдогана газета Sabah.

По его словам, Турция и Россия играют важную роль в регионе.

Он добавил, что рассчитывает на принятие «важного решения» по итогам встречи с Путиным.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию.

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