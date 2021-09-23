Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

«У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведём только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии», — цитирует Эрдогана газета Sabah.

По его словам, Турция и Россия играют важную роль в регионе.

Он добавил, что рассчитывает на принятие «важного решения» по итогам встречи с Путиным.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию.