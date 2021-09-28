В Кремле рассказали о планах переговоров Путина и Эрдогана

В Кремле сообщили, что 29 сентября в Сочи пройдут переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях.

«Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции заявлял, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов России и Турции будет очной.