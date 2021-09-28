В Кремле рассказали о планах переговоров Путина и Эрдогана
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Отмечается, что планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях.
«Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.
Ранее президент Турции заявлял, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов России и Турции будет очной.