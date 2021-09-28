МИД Украины вызывает венгерского посла из-за ситуации с газовым контрактом

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Венгерский посол вызван в МИД Украины для донесения позиции Киева по контракту, который заключили Будапешт и российская компания «Газпром». Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
МИД Украины вызывает венгерского посла из-за ситуации с газовым контрактом
  • © MFA of Ukraine
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«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киев, чтобы донести нашу принципиальную позицию», — приводит его слова «РБК-Украина». 

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за действий Киева в отношении газового контракта.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Украина «не имеет никакого отношения» к тому, о чём договаривается Венгрия.

27 сентября сообщалось, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

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