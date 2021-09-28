МИД Украины вызывает венгерского посла из-за ситуации с газовым контрактом

Венгерский посол вызван в МИД Украины для донесения позиции Киева по контракту, который заключили Будапешт и российская компания «Газпром». Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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