МИД Украины вызывает венгерского посла из-за ситуации с газовым контрактом
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«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киев, чтобы донести нашу принципиальную позицию», — приводит его слова «РБК-Украина».
Ранее сообщалось, что МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за действий Киева в отношении газового контракта.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Украина «не имеет никакого отношения» к тому, о чём договаривается Венгрия.
27 сентября сообщалось, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.