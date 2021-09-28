В Китае осудили новую стратегию кибербезопасности Японии

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Власти КНР выступили против проекта новой трёхлетней стратегии кибербезопасности Японии, согласно которому Китаю, России и КНДР присвоен статус «источников хакерских атак».
В Китае осудили новую стратегию кибербезопасности Японии
  • Reuters

«Япония, не имея каких-либо объективных оснований, упорно предпринимает нападки и клевещет на Китай. В вопросах сетевой безопасности... Япония злонамеренно обвиняет соседние страны в создании угрозы. КНР выражает по этому поводу решительный протест», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

На заседании штаба кибернетической безопасности Японии 27 сентября был одобрен проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности. В документе Россия, Китай и КНДР упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак.

Лидеры Австралии, Индии, США и Японии на прошлой неделе договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.

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