В Японии одобрили стратегию кибербезопасности, где упомянута Россия

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На заседании штаба кибернетической безопасности Японии был одобрен проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности. Россия, Китай и КНДР в документе упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак.

«Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, а киберпространство стало местом конкуренции между странами, отражая геополитическую напряженность. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации», — приводит ТАСС выдержку из текста документа.

В проекте также отмечается, что Пекин проводит атаки в киберпространстве с целью заполучить военные или другие технологии, а Россия — якобы для достижения выгодных для государства военных и политических целей в других странах.

В одобренной стратегии отмечается, что Япония намерена сотрудничать с Австралией, Индией и США в сфере кибербезопасности.

Лидеры Австралии (Скотт Моррисон), Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и Японии (Ёсихидэ Суга) на прошлой неделе договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.

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