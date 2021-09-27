В Японии одобрили стратегию кибербезопасности, где упомянута Россия
«Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, а киберпространство стало местом конкуренции между странами, отражая геополитическую напряженность. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации», — приводит ТАСС выдержку из текста документа.
В проекте также отмечается, что Пекин проводит атаки в киберпространстве с целью заполучить военные или другие технологии, а Россия — якобы для достижения выгодных для государства военных и политических целей в других странах.
В одобренной стратегии отмечается, что Япония намерена сотрудничать с Австралией, Индией и США в сфере кибербезопасности.
Лидеры Австралии (Скотт Моррисон), Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и Японии (Ёсихидэ Суга) на прошлой неделе договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.