Лидеры Австралии, Индии, США и Японии будут сотрудничать в киберсфере
Об этом сообщается в совместном заявлении государств, участвующих в Четырёхстороннем диалоге по безопасности, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Мы начинаем сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам», — говорится в документе.
Стороны также договорились об обмене данными со спутников в мирных целях.
Ранее Байден заявил о намерении США сосредоточиться на таких вопросах, как кибербезопасность, торговля и права человека.