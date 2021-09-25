Лидеры Австралии, Индии, США и Японии будут сотрудничать в киберсфере

Короткая ссылка
Лидеры Австралии (Скотт Моррисон), Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и Японии (Йошихида Сугу) договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.

Об этом сообщается в совместном заявлении государств, участвующих в Четырёхстороннем диалоге по безопасности, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Мы начинаем сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам», — говорится в документе.

Стороны также договорились об обмене данными со спутников в мирных целях.

Ранее Байден заявил о намерении США  сосредоточиться на таких вопросах, как кибербезопасность, торговля и права человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить