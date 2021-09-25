Лидеры Австралии, Индии, США и Японии будут сотрудничать в киберсфере

Лидеры Австралии (Скотт Моррисон), Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и Японии (Йошихида Сугу) договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.

Об этом сообщается в совместном заявлении государств, участвующих в Четырёхстороннем диалоге по безопасности, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Мы начинаем сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам», — говорится в документе.

Стороны также договорились об обмене данными со спутников в мирных целях.

Ранее Байден заявил о намерении США сосредоточиться на таких вопросах, как кибербезопасность, торговля и права человека.