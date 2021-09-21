Байден: США переключают своё внимание с «войн прошлого» на проблемы настоящего

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Президент США Джо Байден заявил о намерении Соединённых Штатов переключить своё внимание с «войн прошлого» на проблемы настоящего.
Байден: США переключают своё внимание с «войн прошлого» на проблемы настоящего
  • Reuters

«Вместо того чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на вызовы, от которых зависит наше коллективное будущее», — цитирует его ТАСС.

По его словам, США намерены сосредоточиться на таких вопросах, как кибербезопасность, торговля и права человека.

Ранее сообщалось, что Байден собирается заявить на Генассамблее ООН о том, что Соединённые Штаты переходят к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами».

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