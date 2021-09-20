Байден намерен заявить на Генассамблее ООН о соперничестве великих держав

Президент США Джо Байден собирается заявить на Генассамблее ООН о том, что Соединённые Штаты переходят к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами».

Как сообщает ТАСС, об этом на телефонном брифинге для журналистов рассказал представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, Байден намерен заявить о том, что после завершения военной операции в Афганистане США переходят к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной».

«Президент Байден заявит завтра, что он не верит в понятие новой холодной войны, при которой мир был бы разделён на блоки», — отметил чиновник.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.