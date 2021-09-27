В ООН заявили о получении $131 млн на помощь Афганистану

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация получила $131 млн из необходимых для помощи Афганистану $1,2 млрд.

«Мы получили $131 млн из $1,2 млрд. Это 21,7% от заявленной нами суммы в $606 млн, необходимой для помощи Афганистану до конца года», — приводит ТАСС его слова.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН Россия выступила за стабилизацию ситуации в Афганистане и координацию подходов ООН касательно решения проблем республики.

Он также уточнил, что встреча G20 по Афганистану запланирована на 28 сентября.