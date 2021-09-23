Россия выступила за координацию подходов ООН по Афганистану
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«Наши последовательные подходы к ситуации в Афганистане — нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества, необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества», — передаёт ТАСС его заявление.
Вершинин также отметил, что большая часть ответственности за координацию лежит на США и других странах, военное присутствие которых в Афганистане продлилось порядка 20 лет.
Ранее Вершинин провёл встречу в Женеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.