Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК ситуацию в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«В ходе встречи продолжено подробное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также в других регионах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «в этом контексте рассмотрены практические аспекты укрепления взаимодействия России и МККК».
Ранее сообщалось, что Маурер встретился в Кабуле с заместителем лидера движения «Талибан»*, главой управления по политическим вопросам муллой Барадаром Ахундом.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.