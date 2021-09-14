Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК ситуацию в Афганистане

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу в Женеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.
Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В ходе встречи продолжено подробное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также в других регионах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в этом контексте рассмотрены практические аспекты укрепления взаимодействия России и МККК».

Ранее сообщалось, что Маурер встретился в Кабуле с заместителем лидера движения «Талибан»*, главой управления по политическим вопросам муллой Барадаром Ахундом.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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