Глава МККК встретился в Кабуле с представителями «Талибана»

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Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер встретился в Кабуле с заместителем лидера движения «Талибан»*, главой управления по политическим вопросам муллой Барадаром Ахундом.
Глава МККК встретился в Кабуле с представителями «Талибана»
  • Reuters

«На встрече обсуждалась текущая ситуация в стране, особенно проблемы со здравоохранением. Глава комиссии по делам здравоохранения мулла Абдул Хак Ахунд проинформировал о проблемах и вызовах в секторе здравоохранения», — приводит Интерфакс слова представителя талибов* Мухамада Наима.

Как отмечается, глава Красного Креста пообещал, что МККК продолжит расширять свою помощь и попытается предпринять необходимые шаги для решения существующих проблем.

Ранее глава делегации МККК Элой Филлион заявил, что организация не планирует сокращать своё присутствие в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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