В Красном Кресте заявили об отсутствии планов сокращать присутствие в Афганистане

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Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Элой Филлион заявил, что организация не планирует сокращать своё присутствие в Афганистане.
В Красном Кресте заявили об отсутствии планов сокращать присутствие в Афганистане
  • Reuters

«Мы не будем сокращать наше присутствие в Афганистане. Мы работали в этой стране на протяжении 30 лет, и сейчас это не остановится», — приводит ТАСС заявление Филлиона.

По его словам, в настоящее время в афганской столице не проходят бои.

«Если бы был конфликт в Кабуле, то страдания гражданских лиц были бы огромными», — заявил он.

При этом Филлион заявил о «гигантских гуманитарных потребностях, ставших следствием продолжавшихся на протяжении недель боёв в городах, таких как Кандагар, Герат и Лашкаргах».

Он сообщил, что «тысячи людей получили ранения, а дома, больницы и инфраструктура были повреждены или разрушены».

По его словам, МККК продолжит оказывать помощь нуждающимся.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану.

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