Внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану пройдёт 17 августа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану.

«В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнёрами в последние дни и часы я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки завтра днём», — написал Боррель в Twitter.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что безопасность граждан Евросоюза, персонала и членов их семей в Афганистане является приоритетом для ЕС.

Мишель отметил, что в будущем Европе предстоит извлечь уроки из сложившейся ситуации.