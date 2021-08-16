Внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану пройдёт 17 августа

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану.

«В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнёрами в последние дни и часы я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки завтра днём», — написал Боррель в Twitter.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что безопасность граждан Евросоюза, персонала и членов их семей в Афганистане является приоритетом для ЕС.

Мишель отметил, что в будущем Европе предстоит извлечь уроки из сложившейся ситуации.

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