В МИД назвали дату проведения саммита G20 по Афганистану

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Саммит G20 по Афганистану запланирован на 28 сентября, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«28 сентября, насколько я помню, где-то так», — сказал он в комментарии ТАСС, отвечая на вопрос о дате проведения саммита.

О том, кто будет представлять Москву на встрече с представителями разных стран, пока неизвестно.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее заявил, что на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН Россия выступила за стабилизацию ситуации в Афганистане и координацию подходов ООН касательно решения проблем республики.

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