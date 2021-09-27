В Финляндии заявили о нехватке работников соцобеспечения и здравоохранения
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Об этом сообщает телеканал Yle.
Число профессий, страдающих от нехватки рабочих рук, вышло на уровень до начала пандемии, рассказали в Министерстве труда и экономического развития Финляндии.
Больше всего не хватает квалифицированных кадров среди медсестер, терапевтов, врачей-специалистов, стоматологов, воспитателей детских садов, логопедов и психологов.
В конце июля представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.