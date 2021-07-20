В Финляндии сообщили о начале четвёртой волны COVID-19

Представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.

«Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвёртой волной», — сказал Салминен в интервью телеканалу MTV3.

По его словам, сегодня Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти.

Как отметил Салминен, из-за большого количества вакцинированных болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку.

Он считает, что возврат ограничительных мер неизбежен.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.