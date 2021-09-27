В МИД Китая выступили против антироссийских санкций США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что в Пекине выступают решительно против односторонних санкций США в отношении России.

Она отметила, что в Китае видели реакцию России на планируемые США новые санкции.

«Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции», — цитирует её ТАСС.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В Кремле заявили, что введение санкций по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы». Также отмечалось, что Россия ответит мудро в случае новых санкций США.