В МИД Китая выступили против антироссийских санкций США

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что в Пекине выступают решительно против односторонних санкций США в отношении России.
В МИД Китая выступили против антироссийских санкций США
  • Reuters

Она отметила, что в Китае видели реакцию России на планируемые США новые санкции.

«Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции», — цитирует её ТАСС.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В Кремле заявили, что введение санкций по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы». Также отмечалось, что Россия ответит мудро в случае новых санкций США.

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