Песков: возможные новые санкции США против россиян нанесут удар по «духу Женевы»

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Возможное введение санкций в отношении высших чиновников России по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение в программе «Москва. Кремль. Путин» выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: возможные новые санкции США против россиян нанесут удар по «духу Женевы»
  • РИА Новости

«Хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесён вред, причём сокрушительный, духу и атмосфере Женевы», — сказал представитель Кремля в эфире канала «Россия 1», его слова приводит «Вести».

Песков добавил, что в конгрессе США сидит «очень много оголтелых представителей», которые отыгрывают свои обещания лоббистским компаниям, а лоббистские компании работают на недоброжелателей России, причём «работают днём и ночью за очень большие деньги».

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии. Группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Документу предстоит пройти рассмотрение конгрессом, после чего поправка также будет иметь рекомендательный характер.

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