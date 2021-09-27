США увеличат число консульских сотрудников при посольстве в Москве

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Власти США намерены в пять раз увеличить число консульских сотрудников при посольстве в российской столице, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Увеличится численность консульских работников. На данный момент в консульском отделе посольства США в России, — во всей России, — от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня», — сказал он в интервью «Известиям».

Родзянко назвал проблему с невыдачей виз «главной помехой» в работе компаний США на территории России. При этом он отметил, что российское посольство в Америке с большей охотой даёт визы американцам, которые путешествуют в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высказалась по поводу того, что посольство США в России практически прекратило выдачу виз россиянам. Вместе с этим она подчеркнула, что российские консульские учреждения в США, которые «кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы» российским дипломатам, продолжают со своей стороны визовое оформление в полном объёме.

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