Посол заявил о готовности России работать с любым правительством ФРГ

Россия готова работать с любым правительством, которое сформируется по итогам выборов в Германии. Об этом рассказал российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и далеки от попыток высказывать собственные политические предпочтения и тем более вмешиваться в ход предвыборной кампании в ФРГ», — приводит ТАСС его слова.

Нечаев отметил, что российская сторона готова работать с правительством ФРГ «вне зависимости от его партийной конфигурации».

Ранее в Германии завершилось голосование на выборах в бундестаг.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.

При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.