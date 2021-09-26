Песков: Россия ответит мудро в случае новых санкций США
- РИА Новости
Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
«Нам придётся отвечать мудро», — передаёт ТАСС слова Пескова.
Он выразил уверенность в том, что российский президент в случае необходимости «проявит эту мудрость».
По его словам, Путин знает об этой инициативе конгрессменов США.
Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.
Песков подчеркнул, что возможное введение санкций по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы».