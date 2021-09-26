Песков: Россия ответит мудро в случае новых санкций США

Россия проявит мудрость, отвечая на возможные санкции США против 35 российских чиновников и бизнесменов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

«Нам придётся отвечать мудро», — передаёт ТАСС слова Пескова.

Он выразил уверенность в том, что российский президент в случае необходимости «проявит эту мудрость».

По его словам, Путин знает об этой инициативе конгрессменов США.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Песков подчеркнул, что возможное введение санкций по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы».