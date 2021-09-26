Нарышкин: нашим коллегам из ЦРУ сейчас не позавидуешь

За ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода военных США, ответственны не только сотрудники ЦРУ, но и Минобороны, Госдепартамент и военная разведка, а также аппарат советника американского президента по безопасности. Такое мнение в интервью RT выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Отвечая на вопрос о том, промахнулось ли американское разведсообщество в оценках способности правительства Афганистана удержать власть, Нарышкин отметил, что в данном случае дело «не только в Центральном разведывательном управлении».

«Да, действительно, нашим коллегам из Центрального разведывательного управления сейчас не позавидуешь... Дело в том, что вот то, что произошло в Афганистане, и такой поспешный вывод войск, и бегство марионеточного правительства Афганистана — это всё следствие пагубной политики Соединённых Штатов Америки и линии на такое насаждение своей модели общественного развития», — рассказал директор СВР.

Виноватых в таких недочётах много, подчеркнул он.

«Это, конечно, Министерство обороны и военная разведка, Госдепартамент. Это и аппарат советника президента по безопасности. Но, повторяю, Центральное разведывательное управление является частью этого большого механизма. И конечно, во многом вина лежит и на них», — считает глава ведомства.

Нарышкин выразил уверенность в том, что американское руководство владело полным объёмом информации относительно того, что происходит в Афганистане и как могут развиваться события.

«Они не учли одного. Они не учли собственных возможностей. Они не захотели посмотреть, если хотите, правде в глаза. А правда заключалась в том, что Соединённые Штаты уже не могут выполнять эту взятую самими же Соединёнными Штатами на себя функцию такого глобального гегемона», — заключил директор службы.

В августе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские разведслужбы после изучения перспектив захвата власти в Афганистане «Талибаном»* предупреждали о «быстром крахе афганской армии», несмотря на заявления президента США Джо Байдена и его советников о том, что такой исход маловероятен.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.