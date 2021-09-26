Нарышкин: доклад разведки США о происхождении коронавируса выглядит непрофессионально

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Такое мнение в интервью RT высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счёт, где содержались такие, очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально», — сказал он.

Нарышкин связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

«Что касается вот наших знаний — мы, конечно, так пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии о том… Версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», — отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.

Китайское посольство в США назвало документ научно неубедительным и сфабрикованным.