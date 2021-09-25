Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут на следующей неделе
- Pixabay
«Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, второй должен состояться на следующей неделе», — сказал глава МИД.
В конце июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве.
По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.