Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут на следующей неделе

Второй раунд консультаций России с США по стратегической стабильности должен пройти на следующей неделе, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, второй должен состояться на следующей неделе», — сказал глава МИД.

В конце июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве.

По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.