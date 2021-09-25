Лавров: Москва и Вашингтон готовят ряд контактов по линии МИД и Госдепа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов по линии МИД и Госдепа. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в ООН.

«У нас готовится целый ряд контактов по линии Министерства иностранных дел и Госдепартамента США. Это не единственное направление, по которому ведутся сейчас обсуждения», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

Как отметил министр, Москва исходит из того, что, когда обе стороны договорятся, что «контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу», будет сделано соответствующее заявление.

17 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя эти сообщения, отметил, что визу ей пока не выдали.

Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия, возможно, разрешит Нуланд посетить Москву, однако ожидает взаимного предоставления американской визы российскому дипломату, которому ранее в ней было отказано.