Индия выделит восемь млн доз вакцины странам Индо-Тихоокеанского региона
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«Индия предоставит восемь млн доз вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson, произведённой в Индии», — передаёт ТАСС заявление Шринглы.
Датой готовности намечен конец октября текущего года.
Отмечается, что решение о предоставлении препарата исполняется по просьбе Quad (коллаборации с участием Индии, Австралии, США и Японии).
В августе Индия одобрила для использования вакцину против новой коронавирусной инфекции от американской компании Johnson & Johnson.