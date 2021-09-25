Индия выделит восемь млн доз вакцины странам Индо-Тихоокеанского региона

Первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла объявил, что страна выделит государствам Индо-Тихоокеанского региона восемь млн доз антикоронавирусной вакцины Janssen, произведённых в Индии.

«Индия предоставит восемь млн доз вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson, произведённой в Индии», — передаёт ТАСС заявление Шринглы.

Датой готовности намечен конец октября текущего года.

Отмечается, что решение о предоставлении препарата исполняется по просьбе Quad (коллаборации с участием Индии, Австралии, США и Японии).

В августе Индия одобрила для использования вакцину против новой коронавирусной инфекции от американской компании Johnson & Johnson.