Индия одобрила для использования вакцину от COVID-19 от J&J

Индия одобрила для использования вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщил глава индийского Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия на своей странице в Twitter.

«Индия расширяет свою корзину вакцин! Однокомпонентная вакцина от COVID-19 Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии», — написал министр.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.