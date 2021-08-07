Индия одобрила для использования вакцину от COVID-19 от J&J
- РИА Новости
Об этом сообщил глава индийского Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия на своей странице в Twitter.
«Индия расширяет свою корзину вакцин! Однокомпонентная вакцина от COVID-19 Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии», — написал министр.
Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.