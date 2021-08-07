Индия одобрила для использования вакцину от COVID-19 от J&J

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Индия одобрила для использования вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson.
Индия одобрила для использования вакцину от COVID-19 от J&J
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава индийского Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия на своей странице в Twitter.

«Индия расширяет свою корзину вакцин! Однокомпонентная вакцина от COVID-19 Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии», — написал министр.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.

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