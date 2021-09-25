В Пентагоне рассказали о военных контактах США и России
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«Наша коммуникация с российскими военными ограничиваются чуть более чем десятью случаями взаимодействий, которые сокращают риск неправильных расчётов или способствуют деконфликтации военных операций», — передаёт Интерфакс заявление Кирби.
По его словам, Минобороны США приостановило военное и политическое сотрудничество с Россией из-за якобы агрессивных действий России на Украине.
При этом Кирби выразил надежду, что США продолжат взаимодействие с Россией с целью снижения напряжённости между сторонами.
Ранее зампреда Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен сообщал, что Россия обладает мощными вооружёнными силами.
В Минобороны США ранее подчёркивали важность переговоров по стратегической стабильности с Россией.