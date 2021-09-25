В Пентагоне рассказали о военных контактах США и России

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что военные контакты между Соединёнными Штатами и Россией остаются ограниченными по политическим причинам, но Пентагон поддерживает связь с Россией, чтобы не допустить опасных ситуаций между сторонами.

«Наша коммуникация с российскими военными ограничиваются чуть более чем десятью случаями взаимодействий, которые сокращают риск неправильных расчётов или способствуют деконфликтации военных операций», — передаёт Интерфакс заявление Кирби.

По его словам, Минобороны США приостановило военное и политическое сотрудничество с Россией из-за якобы агрессивных действий России на Украине.

При этом Кирби выразил надежду, что США продолжат взаимодействие с Россией с целью снижения напряжённости между сторонами.

Ранее зампреда Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен сообщал, что Россия обладает мощными вооружёнными силами.

В Минобороны США ранее подчёркивали важность переговоров по стратегической стабильности с Россией.