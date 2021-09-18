В Пентагоне отметили мощь российской армии
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«У России невероятно мощные вооружённые силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооружённые силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также осознавать, что этот событие не произошло в одночасье», — сказал он в ходе выступления в неправительственном Атлантическом совете.
Хайтен отметил, что серьёзным вызовом для Вашингтона является взаимодействие с Россией и Китаем — двумя странами с ядерным оружием.
«Это огромный вызов... Чрезвычайно важно, чтобы мы эффективно имели дело одновременно с Россией и Китаем», — добавил военачальник.
В июле официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США рассматривают разработки России в сфере гиперзвукового оружия как угрозу.