В Пентагоне отметили мощь российской армии

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия обладает мощными вооружёнными силами.

«У России невероятно мощные вооружённые силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооружённые силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также осознавать, что этот событие не произошло в одночасье», — сказал он в ходе выступления в неправительственном Атлантическом совете.

Хайтен отметил, что серьёзным вызовом для Вашингтона является взаимодействие с Россией и Китаем — двумя странами с ядерным оружием.

«Это огромный вызов... Чрезвычайно важно, чтобы мы эффективно имели дело одновременно с Россией и Китаем», — добавил военачальник.

В июле официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США рассматривают разработки России в сфере гиперзвукового оружия как угрозу.