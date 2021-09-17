В Пентагоне заявили о важности переговоров по стратстабильности с Россией
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«Вы должны понимать, что представляет собой ядерное оружие других стран, а они должны понимать, что представляет из себя ваше. Вот почему так важны переговоры с Россией о стратегической стабильности, вот почему контроль над вооружениями с Россией так важен», — приводит ТАСС его слова.
Хайтен отметил, что США считают критически важным взаимодействовать в этой сфере с Китаем.
Ранее в Пентагоне заявили, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.