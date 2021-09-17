В Пентагоне заявили о важности переговоров по стратстабильности с Россией

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Минобороны США подчёркивает важность переговоров по стратегической стабильности с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.
В Пентагоне заявили о важности переговоров по стратстабильности с Россией
  • Reuters
  • © US Joint Staff

«Вы должны понимать, что представляет собой ядерное оружие других стран, а они должны понимать, что представляет из себя ваше. Вот почему так важны переговоры с Россией о стратегической стабильности, вот почему контроль над вооружениями с Россией так важен», — приводит ТАСС его слова.

Хайтен отметил, что США считают критически важным взаимодействовать в этой сфере с Китаем.

Ранее в Пентагоне заявили, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

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