На ГА ООН выступит представитель прежних властей Афганистана

Короткая ссылка
Назначенный прежним правительством Гулям Исхакзай представит Афганистан на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил представитель Генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
На ГА ООН выступит представитель прежних властей Афганистана
  • © John Minchillo / AP

«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», — приводит ТАСС ответ Дюжаррика на вопрос о решении по просьбе движения «Талибан»* о возможности выступить на сессии.

Ранее представитель Госдепа США заявила, что решение вопроса о представительстве «Талибана» в ООН будет требовать определённого времени.

До этого «Талибан» обратился в ООН и выразил намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить