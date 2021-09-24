Адвокат сообщил о задержании в Италии экс-главы Каталонии Пучдемона

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон задержан в итальянской Сардинии. Об этом сообщил адвокат политика Гонсало Бойе.
Адвокат сообщил о задержании в Италии экс-главы Каталонии Пучдемона
  • Reuters
  • © Nacho Doce

«Пучдемон был задержан посла приезда на Сардинию, куда прибыл в качестве депутата Европарламента. Это задержание основано на распоряжении ВС Испании от 14 октября 2019 года, которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза», — написал он в Twitter.

В марте 2021 года депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Карлеса Пучдемона.

В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.

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