Захарова потребовала от NYT опровергнуть текст о встречах соратников Пучдемона в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от The New York Times опубликовать опровержение напечатанной в газете статьи, в которой говорится о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве.
Захарова потребовала от NYT опровергнуть текст о встречах соратников Пучдемона в России
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

Как отметила Захарова, смысл статьи газеты «традиционно-революционный — Россия вмешивается».

Речь в статье идёт о материалах «доклада европейской разведки», с которым удалось ознакомиться репортёрам NYT, однако после проверки фактов оказалось, что «всё это — глупейшая фальшивка», написала дипломат в своём Telegram-канале.

Газета, опираясь на данные «доклада разведки», утверждает, что в Москве старший советник экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай и бизнесмен Александр Дмитренко встретились с «чиновниками внешней разведки» и с Олегом Сыромолотовым, который отвечает за противодействие терроризму и занимает должность замминистра иностранных дел.

«Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: «Когда была встреча? В каком формате?» Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает», — сообщила Захарова.

Кроме того, NYT не обращалась к МИД России с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, добавила она.

«Теперь вопрос: кто подставил The New York Times?... The New York Times, а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезу, не просто должны, а обязаны написать опровержение», — подытожила официальный представитель МИД.

В марте депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата  Карлеса Пучдемона.

В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.

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