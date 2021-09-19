Посол: бежавшие из Испании каталонские политики укрылись не в России

Посол России в Мадриде Юрий Корчагин заявил, что Москва не предоставляла убежища каталонским сепаратистским политикам, скрывающимся от испанского правосудия.

«Меня удивляет, почему Россия, которая предлагает позитивную повестку дня на протяжении всех этих лет Испании, вдруг попадает в некие фейки относительно того, что Россия пытается своими действиями нанести какой-то вред Испании, что полная ложь. Если мы предметно начнём изучать эту проблему, посмотрим, где нашли убежище те люди, которых здесь называют сепаратистами. Начать хотя бы с этого, они же не в России находятся», — приводит ТАСС слова посла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от The New York Times опубликовать опровержение напечатанной в газете статьи, в которой говорится о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве.

В марте 2021 депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Карлеса Пучдемона.

В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.