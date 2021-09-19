Посол: бежавшие из Испании каталонские политики укрылись не в России

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Посол России в Мадриде Юрий Корчагин заявил, что Москва не предоставляла убежища каталонским сепаратистским политикам, скрывающимся от испанского правосудия.
Посол: бежавшие из Испании каталонские политики укрылись не в России
  • Reuters

«Меня удивляет, почему Россия, которая предлагает позитивную повестку дня на протяжении всех этих лет Испании, вдруг попадает в некие фейки относительно того, что Россия пытается своими действиями нанести какой-то вред Испании, что полная ложь. Если мы предметно начнём изучать эту проблему, посмотрим, где нашли убежище те люди, которых здесь называют сепаратистами. Начать хотя бы с этого, они же не в России находятся», — приводит ТАСС слова посла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от The New York Times опубликовать опровержение напечатанной в газете статьи, в которой говорится о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве.

В марте 2021 депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата  Карлеса Пучдемона.

В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.

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