Спецпредставитель президента России высказался о возможности вступления Афганистана в ШОС
- РИА Новости
«Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идёт. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.
16 сентября сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.