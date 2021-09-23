Спецпредставитель президента России высказался о возможности вступления Афганистана в ШОС

Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов высказался о возможности вступления Афганистана в организацию.

«Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идёт. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.

16 сентября сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.