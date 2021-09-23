В Совфеде прокомментировали проект резолюции США касательно России и Украины

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT представленный конгрессменами США проект резолюции в адрес России с обвинениями в «злонамеренной деятельности», направленной против Украины.

«Могу сказать, что американские сенаторы абсолютно не знают историю Украины, России. Они совершенно не знают о взаимоотношениях между Украиной и Россией. Они не понимают, что Украина как государство состоялась благодаря России», — сказал сенатор.

По его словам, Россия помогала Украине с независимостью с первых дней.

«Если говорить о том состоянии, в котором оказалась Украина, если говорить, кто виновен, то, конечно, прежде всего такие страны, как США, которые вмешивались в дела Украины с первых дней и ставили своей главной целью отрыв Украины от России. Это они ориентировали Украину на проведение русофобской политики, поддерживали националистов на Украине», — уточнил Цеков.

Он добавил, что Россия не имеет отношения к негативной ситуации на Украине. 

«Имеют к этому отношение США и страны Европы, которые формировали из Украины анти-Россию», — заключил сенатор.

Ранее американский сенатор-демократ Джин Шахин вместе с группой коллег представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» Москвы, направленной против Киева.

В нем сенаторы затрагивают ряд значимых для Украины событий, произошедших в стране в период с 1990 года.

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