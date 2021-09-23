Лавров провёл переговоры со Столтенбергом
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«Первая встреча «на полях» сессии ГА ООН у Сергея Лаврова состоялась с генсеком НАТО», — сообщается в Telegram-канале МИД России.
Лавров подчеркнул, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО».
Ранее сообщалось, что Столтенберг намерен на полях сессии Генассамблеи ООН провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Также сообщалось, что Лавров 22 сентября примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.