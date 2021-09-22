В НАТО заявили о планируемых переговорах Столтенберга с Лавровым
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Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
Столтенберг намерен встретиться с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с лидерами и представителями стран — членов НАТО.
«Он также встретится с лидерами других стран, в том числе с премьер-министром Австралии, президентом Колумбии, президентом Ганы, президентом Украины, министром иностранных дел России», — заявили в альянсе.
Ранее сообщалось, что Лавров 22 сентября примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.