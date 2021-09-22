В НАТО заявили о планируемых переговорах Столтенберга с Лавровым

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен на полях сессии Генассамблеи ООН провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В НАТО заявили о планируемых переговорах Столтенберга с Лавровым
  • © Kenzo Tribouillard / AP

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Столтенберг намерен встретиться с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с лидерами и представителями стран — членов НАТО.

«Он также встретится с лидерами других стран, в том числе с премьер-министром Австралии, президентом Колумбии, президентом Ганы, президентом Украины, министром иностранных дел России», — заявили в альянсе.

Ранее сообщалось, что Лавров 22 сентября примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

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